Катастрофа в Сургуте: баржа разрезала катер с криминальным авторитетом пополам

Четыре человека погибли в Сургуте при столкновении прогулочного катера с баржей. Еще четыре человека пострадали, в том числе трехлетний ребенок. Сейчас пострадавшие в больнице, их жизням ничто не угрожает.

Авария произошла вечером 9 сентября. Причиной, по предварительной версии, стала плохая видимость. Баржа буквально разрезала катер пополам.

Нос катера – всмятку. Удар был мощный – о пришвартованную баржу на полном ходу. Судно вписалось в платформу для подъема и спуска грузов. Известно, что у руля был местный криминальный авторитет Владимир Зятьков, он погиб на месте при столкновении. Еще три жизни забрала эта трагедия на реке Черной в Сургуте – двух женщин и мужчины.

Авария произошла на противоположной стороне. Туда на автомобиле не проехать, поэтому спасателям пришлось перевозить погибших и пострадавших пассажиров судна на катере к этому берегу.

Пострадавшие находятся в травматологической больнице. Четыре пассажира катера получили увечья разной степени тяжести. Трехлетний ребенок в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Транспортные полицейские по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о нарушении управления и эксплуатации водного транспорта, которое привело к гибели людей.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме этого, следствием ведется установление и допрос очевидцев и свидетелей, представителей владельца пришвартованного судна, выемка документа подразделения ГИМС МЧС России и российского речного регистра", – сообщила старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте Наталья Шандровская.

Близкие и друзья погибших приехали на место аварии сразу после случившегося. В списке погибших, помимо криминального авторитета, фамилии двух достаточно влиятельных в сфере бизнеса женщин. За жизнь сына одной из них сейчас борются медики.

К расследованию ЧП сыщики приступили в кромешной темноте. Берег реки Черной оцепили полицейские. Чтобы изучить детали аварии, пришлось светить фонарем. Покореженный катер рано утром отбуксировали с места трагедии на специальную стоянку для экспертизы.