Защитник "Зенита" Ловрен разругался с журналистами: не подливайте масла в огонь

Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен резко высказался о критике ос стороны хорватских журналистов в адрес национальной команды. Накануне "шашечные" проиграл команде Франции матч Лиги наций (2:4).

Сразу после матча Ловрен заявил: "Сложно написать что-то умное после таких не столь приятных моментов. Все это пройдет и мы станем сильнее, я верю в команду. Мы сыграли лучше в отличие от прошлого матча с Португалией. Впрочем, этого вновь оказалось недостаточно для победы", – написал футболист в своем Instagram.

"Мы примем критику, но, дорогая пресса, не стоит подливать масла в огонь. В какой-то момент мы для вас герои, в какой-то – вы на нас мочитесь. Мы люди – и значит мы тоже допускаем ошибки. Парни, мы проходим этот непродолжительный шторм вместе. Давайте не оглядываться назад, а смотреть в будущее с высоко поднятой головой. В конце все будет так, как и должно быть".

Напомним, что после двух туров в активе Хорватии нет ни одной победы и вместе со Швецией она замыкают таблицу группы 3 дивизиона "А". Лидируют команды Португалии и Франции, набравшие по шесть очков каждая.