Создатель крупнейшего в России паблика АУЕ получил реальный срок

К семи годам в колонии общего режима приговорил суд в Екатеринбурге создателя крупнейшего в России паблика на тему АУЕ. Менее месяца назад Верховный суд РФ признал это общественное движение экстремистским и запретил его деятельность в России.

Группу в соцсети "ВКонтакте" тогда еще 17-летний житель Оренбурга Николай Бабарика создал в 2011 году. Заблокировали ее весной 2018 года, когда число подписчиков перевалило за 320 тысяч. К тому моменту основатель успел жениться, перебраться в Екатеринбург и обустроить небольшой бизнес: вместе с супругой-модератором Натальей и приятелем Артемом Зуевым они выпускали сувенирную продукцию с символикой АУЕ (запрещена в РФ).

В мае того же года подельников взяли под стражу, беременная Наталья осталась на свободе. Им вменяли в вину создание экстремистского сообщества, разжигающего ненависть к полицейским и сотрудникам ФСБ. Поскольку на момент задержания Николай был военнослужащим, его дело рассматривал гарнизонный суд, поясняет 66.ru.

Подозреваемых признали виновными по всем статьям. Николай Бабарика получил семь лет в колонии общего режима, его супруга – четыре года условно, а Зуев – три года и девять месяцев, из которых ему осталось отсидеть около полутора месяцев. Кроме того, подельники должны будут выплатить суммарно 110 тысяч рублей в счет погашения средств, которые они заработали на сувенирах.