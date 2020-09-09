В Оренбурге вынесен первый в нашей стране приговор за организацию ячейки "АУЕ"

В Оренбурге вынесли первый в нашей стране приговор за организацию ячейки "Арестантское уголовное единство" (запрещена в России). Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщает ГТРК "Оренбург" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

Дело в отношении членов организации рассматривался в Екатеринбургском гарнизонном военном суде. Обвиняемые в организации экстремистского сообщества, публичным призывам к экстремистской деятельности, возбуждению ненависти и вражды – супруги Николай и Наталья БабарикА, а также Артем Зуев. По материалам дела, установлено, что в ноябре 2011 года БабарикА создал в Оренбурге экстремистское сообщество. Затем к нему присоединились его супруга и Зуев. До мая 2018 года БабарикА смог опубликовать не менее 30 тысяч материалов экстремистского характера. Его жена занималась распространением символики движения, организацией интернет-сообщества и публикацией своих материалов – в общей сложности около двух тысяч.

Поддержку членам экстремистской группировки оказывал Артем Зуев. Также он вел переговоры о распространении символики. Позже в июне 2017 года Зуевым было создано еще одно подобное сообщество.

Все трое признаны виновными. Николай БабарикА получил семь лет колонии, его жена Наталья — четыре года, Зуев — три года и девять месяцам. Сроком на три года им запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов.