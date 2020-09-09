Британско-шведская компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины против COVID-19 по всему миру. Об этом сообщил журнал Nature.

Представители фармкомпании назвали причину прекращения испытаний вакцины AZD1222. По их словам, у одного из участников исследования обнаружился ряд осложнений. В компании отметили, что приостановка исследований – это стандартная процедура в таком случае. Что касается участника испытаний, то ученые ожидают, что он поправится.

"Представители Оксфордского университета в среду подтвердили, что набор добровольцев для участия в третьей фазе клинических испытаний вакцины, которые планировалось провести в Бразилии, ЮАР и Соединенном Королевстве, будут временно приостановлены", – говорится в заявлении компании.

Случай с вакциной AstraZeneca прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность наличия нескольких вариантов вакцин у каждой страны. Это, по его словам, обеспечивает более надежные результаты тестирования.

"Все-таки та вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, наш "Спутник V", – это все-таки человеческая вакцина, а в AstraZeneca все-таки речь идет об обезьяньей вакцине", – добавил Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что российским ученым удалось далеко продвинуться в создании вакцины довольно далеко.

"В любом случае, нашим ученым представляется, что человеческая вакцина гораздо более надежна в этом плане", – цитирует Пескова ТАСС.

Вакцину AZD1222 разрабатывает группа молекулярных биологов и медиков из Национальных институтов здоровья США и Оксфорда. Основой для ее разработки послужила вакцина против ближневосточной лихорадки MERS.

В России 11 августа зарегистрировали вакцину "Спутник V", разработанную Центром имени Гамалеи. Уже началась третья фаза ее испытаний, в которых должны принять участие 40 тысяч добровольцев.

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр "Вектор". Там сообщили, что у всех вакцинированных добровольцев выработались антитела к коронавирусу.