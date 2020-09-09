Такого еще не было: российские штурмовики приземлились на грунт

Штурмовики Су-25 Южного военного округа впервые учились приземляться на грунтовый аэродром. Пилотам приходилось самостоятельно определять высоту выравнивания самолета перед посадкой, а также выбирать точку касания взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

На земле авиационные инженеры учились в полевых условиях дозаправлять штурмовики и подвешивать под крылья вооружение. Военные уточняют, что в тренировке принимали участие 80 самолетов и 60 вертолетов.

Су-25 – основной штурмовик ВКС России. Каждая боевая машина может взять на борт свыше 4 тонн оружия: это управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, баки с зажигательной смесью и подвесные артиллерийские установки. Встроенное вооружение штурмовика – двуствольная 30-миллиметровая автоматическая пушка.

Радиус полета Су-25 с 2 тоннами оружия достигает 700 километров. Максимальная высота боевого применения самолета – 5 километров.