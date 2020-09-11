Российский истребитель посадил угнанный самолет на учениях ПВО

Истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ провел тренировку по перехвату и посадке угнанного самолета на учениях войск противовоздушной обороны стран СНГ. Роль захваченного летательного аппарата играл белорусский военно-транспортный Ан-26, сообщает агентство "Интерфакс".

Журналисты уточняют, что перед российскими пилотами стояла задача обнаружить угнанный самолет, выйти с ним на связь, после чего заставить сесть на конкретном аэродроме.

Кроме Су-30СМ в маневрах принимали участие истребители МиГ-31, МиГ-29 и Су-27. Они 17 раз вылетали на перехват условно захваченного воздушного судна.