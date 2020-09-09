"Оскар" по праву инклюзии

На сайте американской киноакадемии появился обновленный список требований к будущим претендентам премии Оскар в номинации "Лучший фильм". В списке четыре группы стандартов инклюзивности. Ради номинации фильм обязан соответствовать как минимум двум из четырех стандартов.

А именно:

Главный герой фильма или один из важных второстепенных героев должны быть темнокожими, азиатами, латиноамериканцами, жителями Ближнего Востока или представителями одной из ущемленных в правах расовой или этнической группы.

Не менее трети актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.

Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.

Среди стажеров, дистрибуторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.

Бессмысленно оспаривать права самой известной киноакадемии в мире принимать решения по тому, какие фильмы награждать, а какие игнорировать без учета из культурной ценности. Но прав и свободы кинозрителя думать и говорить, иметь собственное мнение и культурный бэкгрануд никто не отменял.

А это значит, что при самом уважительном отношении к женщинам, людям с особыми потребностями и представителям каких-либо меньшинств, невозможно признать лучшим фильм только на основании каких-либо попранных прав. Трудно вообразить себе ту категорию зрителей, которая станет ориентироваться не на культурную ценность картины, великолепный сценарий, замечательную работу режиссера, особое видение оператора, и отправится в кино смотреть фильмы, признанные хорошими только потому, что в них задействовано 30% актеров вышеозначенной судьбы.

А если героев как в военной драме Сэма Мендеса "1917" – два? От одного придется отрезать часть здорового белого капрала британской армии и пришить ему треть женщины-инвалида-афроамериканки? Фильм, кстати, стал номинантом на Оскар в 10 категориях. Получил 7 наград Британской киноакадемии BAFTA. В том числе "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Не исключено, что это последняя картина без установленных правил и "квот".

Тем не менее при небольшой натяжке, одного из героев заменить можно. В отличие от триллера Родриго Кортеса "Погребенный заживо". В 2010-м году снять фильм с одним героем, которого сыграл белый, здоровый, женатый на Скарлетт Йоханссон Райан Рейнолдс, считалось интересным экспериментом в области кино. Вероятно в ближайшем будущем такая независимая авторская работа будет восприниматься как возмутитель устоев общества и нарушитель этических норм.

Еще один стандарт — участие в фильме людей с ограниченными возможностями. Съемки фильма – изнурительный, выматывающий эмоционально и физически труд. Смена в среднем длится 12 часов в сутки. Во время которой часы бездействия ожидания внезапно сменяются необыкновенной активностью. Выдерживают этот ритм далеко не все на съемочной площадке. Не все здоровые. Людям с ограниченными возможностями в 95 % требуются особые условия. Значит на них придется ориентироваться всей съемочной группе.

Но есть и еще один фактор. Работа в кино (на любом участке, но в первую очередь, работа артистов) — это годы учебы, занятий, отработки до кровавых мозолей деталей перевоплощения, наработки своего собственного стиля. Мало пригласить в картину человека с другими возможностями, он (будем честными) должен как минимум не испортить работу всего коллектива. Не превратить ее в профанацию.

В фильме "1+1" парализованного аристократа играет великий Франсуа Клюзе. В драме "Чудо" мальчика Огги с редким заболеванием, изменившим его лицо, снялся замечательный Джейкоб Трамбле,успевший поработать до "Чуда" в 15 фильмах. В искренним восторгом я периодически пересматриваю "Чудо", но стала бы я смотреть его хотя бы раз, если бы роль Огги поручили ребенку с таким заболеванием, но не способным одушевить своего героя? Скорее всего, только из сочувствия и жалости к ребенку.

Афроамериканцы и остальные представители этнических групп. Тут впору возмутиться русским в Америке: они там тоже есть, их меньшинство, но предоставим им возможность самим решать свои проблемы. Отныне, если такие фильмы как "Унесенные ветром", "Полевые лилии", "Привидение" или "Бал монстров" будут номинирован на Оскар (и получат награду), все кругом будут считать: это потому, что там в списке значатся Сидни Пуатье, Холли Берри, Дензел Вашингтон, Хэтти Макдэниел или Вупи Голдберг. И не от того, что эти великие актеры замечательно играли, а согласно цвету кожи. Пришло время, когда актерам-афроамериканцам будет стыдно сниматься в хороших фильмах, иначе это испортит их реноме.

22 сентября 1933-го года в Германии для надзора за деятельностью творческих работников и для управления культурными процессами была создана "Имперская палата культуры". Люди, занимавшиеся любой культурной деятельностью, должны были приписаться к одному из отделов "Палаты": пресса, художественная литература, радио и кино, музыка, изобразительное искусство и театр. Председателем палаты стал Геббельс.

Специальные инструкции предписывали творческим работникам развивать следующие направления в искусстве: фронтовое товарищество и романтизм; патриотическое, связанное с особенностями немецкого менталитета. Можно было также творить в сфере расовой этнологии, прославляющей нордическую расу и защиту ее чистоты. Конечно, существовало и партийное направление. Оно возвеличивало нацистское мировоззрение, деятельность Гитлера и партии.

Культурная политика была ориентирована на массового слушателя и зрителя, для чего использовался радио и кино, а упор делался на развлекательные программы и фильмы. С 1933-го по 1939-й годы число посетителей кинотеатров увеличилось с 250 до 600 млн человек. Самыми популярными стали фильмы "Триумф воли" Лени Рифеншталь, "Еврей Зюсс" Фейта Харлана и другие аполитичные, веселые и занимательные фильмы, создающие у людей хорошее настроение, убеждающие, что жизнь в Германии прекрасна, подавляющие любую критику режима. Режима, который позже назовут фашистским.

Всего через два года в самой свободной и демократичной стране кинокомпаниям предписано заполнять специальную форму на соответствие стандартам. Новые правила начнут действовать не сразу, а с 2024-го года.

Американские киноакадемики уточняют – новые правила коснутся только главной номинации. Пока только ее.