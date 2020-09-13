Голливуд приравнял женщин к людям с недостатками развития

Голливуд жжет. Такого не припоминают даже ветераны советского "Мосфильма". Да, в СССР была практика так называемой разнарядки. Это, например, когда в члены Коммунистической партии принимали рабочих больше, чем колхозников, а колхозников – больше, чем интеллигенции. В строго определенных процентах. разнарядки существовали при приеме в вузы, формировании Верховного совета и состава депутатов на партийных съездах. Но чтобы письменно сформулировать пропорции женщин, азиатов, гомосексуалистов, а с ними еще слепых и глухих для творческих коллективов, например, для киностудии, такого не было даже в СССР. Зато сейчас в Голливуде есть. Разнарядка для работников искусств. Письменная разнарядка. И считается очень прогрессивно.

Для нас в диковинку. В голливудской разнарядке женщины приравнены к людям с недостатками физического и умственного развития, а черные и азиаты – к трансгендерам. Все в общей куче обозначаются как "недостаточно представленные группы".

Для того чтобы будущий фильм имел право быть номинированным на премию "Оскар" как лучший, вводятся четыре стандарта – А, В, С и D. Стандарты обязывают набирать артистов из "недостаточно представленных групп", а герои из "недостаточно представленных групп" должны быть в центре сюжетных линий и проблематики фильмов. Личности из "недостаточно представленных групп" благодаря новым стандартам должны занять ключевые позиции в творческих коллективах, съемочных бригадах и даже в технических подразделениях. Для них же – предпочтения в оплачиваемых стажировках, офисах по дистрибуции и связях с общественностью. Регламентирующий документ обо всем этом с указанием процентов и минимального количества ставок называется "Апертура 2025".

Если пользоваться новыми стандартами по полной, то в центре идеального сценария для оскароносного фильма должен быть герой – черный одноногий трансгендер. Желательно больной СПИДом. Герой экспериментирует со своей жизнью в поисках счастья. Все против него, да еще ему отказали в приеме на работу тренером легкоатлетической команды местной школы. Вдохновение дает любовь к дочери индейского племени, но пуля белого полицейского обрывает жизнь девушки. Герой возглавляет массовый марш на Белый дом. Трамп в бункере. Народ понимает, какой лидер ему нужнее. Америка ликует в ожидании полного счастья. Белые, черные, женщины от природы и трансгендеры с прочими квирами танцуют и поют госпел.

Если говорить о желанном художественном методе, то это типичный соцреализм. Ведь именно соцреализм ставил задачу показывать вроде и жизнь, но все же не такой, как она есть, а такой, какой хотелось бы, чтобы она была. Мы это проходили. Знаем. Чувствуем. Сопутствует кадровым "чисткам".

Как раз "чистки" и идут сейчас в американской киноиндустрии. В Голливуде – шквал увольнений белых актеров. Их столько не нужно. Зато черные торжествуют. Вот что заявил на публике один из самых известных чернокожих кинорежиссеров – Джордан Пил: "Я не представляю себе белого парня в главной роли. Не то чтобы я плохо к ним относился, но такое я уже видел".

Если бы белый режиссер позволил себе такое высказывание о черном актере, то из Голливуда он бы вылетел пробкой, и ни ко каком новом предложении снимать кино он бы не мечтал до конца жизни. Понятно, что речь идет о расизме. Именно его и раздувают новые стандарты премии "Оскар", по которым творческий замысел отныне регламентирован разнарядкой.

Мужчины тоже превращаются буквально во врагов. Появилось даже новое словечко – menemy – это скрещение английских слов "мужчины" – men и "враг" – enemy. Понятно, что menemy – лишь белые мужчины. Они – враги. Против них – буквально травля. За многовековое белое мускулинное доминирование. Описывая сложившуюся в Голливуде атмосферу, британская Daily Mail приводит слова одного белого сценариста, номинанта на премию "Эмми": "Никогда не видел, чтобы люди были так напуганы. Дома выставляются на продажу. Люди уезжают, потому что даже когда после пандемии все наладится, работы не будет" Грустно.

Единственное, что утешает, так это то, что основные шедевры уже сняты. "Титаник" сегодня уже не стал бы лучшим фильмом. "Список Шиндлера" не прошел бы по новым голливудским стандартам, но уже классика. "Крестный отец" так и останется лучшим. "Унесенные ветром" не вытравить из истории кино никакими стандартами.

Но это – далекое прошлое. "Золотой век" Голливуда. Сейчас там наступает эра принудительной политкорректности. И все жду другого кино. Сколь интересным оно будет – большой вопрос. Пока же захватывающие сюжеты из американской жизни можно смотреть в телевизионных репортажах.