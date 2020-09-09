Российские десантники испытают носки из меди

Курсанты Рязанского училища ВДВ примут участие в тестировании новых антибактериальных носков. Речь идет о белье, разработанном в Свердловском технопарке, в состав которого входят наночастицы меди.

Как поясняют создатели, этот металл убивает 99% микроорганизмов и даже вирусы вроде COVID-19, пишет агентство ТАСС. В таких носках ноги не потеют и не пахнут.

Испытания будут сравнительными. Одна группа десантников наденет обычное армейское белье, вторая – с наночастицами меди. После чего военнослужащие устроят марш-бросок через лес, по окончанию которого врачи возьмут соскобы со ступней солдат.