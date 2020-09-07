В Екатеринбурге создан уникальный раствор для борьбы вирусами и бактериями

В Екатеринбурге найден новый способ борьбы с вирусными инфекциями. Разработан инновационный антибактериальный раствор из меди и полимеров, благодаря которому обработанная поверхность сама очищается от любой грязи. Средство можно применять не только для уничтожения вирусов и бактерий, но и для обеззараживания ран. Об этом сообщает ГТРК "Урал" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Везде, где есть человек, там есть бактерии. Когда их скапливается много, они вызывают заболевания. Мы решили, что будем бороться с этим. За два часа наш состав убивает 99,9 процентов бактерий и вирусов", – рассказал соавтор проекта Кирилл Чижов.

Ткань, обработанная этим раствором, обладает свойством самоочищения – она умеет бороться с пятнами и неприятными запахами. Данная разработка может широко применяться среди спортсменов, военных и космонавтов.

Проект около года разрабатывали молодые ученые с Урала. Они использовали металл для борьбы с вирусами и микробами. Технология заключается в помещении молекулы меди в полимер, тем самым создается благоприятная среда для борьбы с инородными телами. Раствором необходимо пропитать ткань, после чего ее свойства начнут меняться. Антибактериальный эффект длится на протяжении 4 месяцев, затем процедуру следует обновить.

"Он разрушает мембраны и ДНК молекул, уничтожает грибки, бактерии, вирусы, микроорганизмы. Одежда приобретает бактериальное загрязнение. Этого избежать нельзя и порой не нужно избегать", – говорит соавтор проекта Артём Зонов.

Разработка антибактериальной ткани в десятки раз дешевле своих аналогов, поэтому она привлекла внимание ученых за рубежом. На данном этапе разработчики налаживают производство в России и Европе.