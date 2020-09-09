В Сочи задержали серийную поджигательницу автомобилей

Предполагаемую пироманку задержали в Сочи – на ее счету как минимум 11 сожженных автомобилей, чья суммарная стоимость приближается к 2 миллионам рублей. Приезжую из Красноярского края уже взяли под стражу, но, вероятно, до суда ее дело не дойдет.

Под подозрение попала 45-летняя женщина: ее на месте преступления сняла камера наблюдения. По данным регионального управления, она разбила боковое стекло Volkswagen Transporter и забросила в кабину бутылку с зажигательной смесью.

На протяжении августа в Сочи при схожих обстоятельствах сгорели в общей сложности 11 автомобилей. Стражи порядка уверены в причастности задержанной ко всем этим эпизодам, только вот внятного объяснения от нее они добиться не могут.

"По результатам экспертизы она признана невменяемой. Что именно толкнуло ее на совершение поджогов, неизвестно и вряд ли будет установлено", – рассказал изданию "Кубань 24" источник.

Формально взятой под страже женщине грозит до пяти лет в колонии по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".