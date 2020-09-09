Заплатил штраф и поехал дальше: почему так легко стать жертвой таксиста-нелегала

Таксистам-нелегалам оставили право получать заказы через компании-агрегаторы, а машины каршеринга теперь могут использовать в качестве такси. Эксперты и жители Москвы обсуждают нововведения, которые вполне могут сказаться на безопасности их поездок. Как возник такой правовой казус и чем он может обернуться?

Полицейские остановили водителя такси для проверки:

— Лицензия есть у вас на извоз?

— Какой лицензия?

— Для того, чтобы перевозить пассажиров, нужна лицензия.

У одного водителя вовсе даже на себя документов не оказалось, а он вез пассажиров.

Во время каждого рейда полицейские задерживают таксистов за нарушения. Те платят штрафы и продолжают колесить по городам.

Для пассажиров каждая поездка как игра в "рулетку". Андрей Конаков, например, ехал на футбол, а попал в больницу:

— Водитель сервиса грубо нарушил правила дорожного движения — выехал на красный свет, в результате чего случилось ДТП. Все пассажиры получили множественные травмы.

Сесть за руль желто-белой машины — дело пяти минут. Водитель подключается к агрегатору, который передает ему заказы, а менеджер даже не спрашивает, есть ли у будущего таксиста страховка, лицензия, прошла ли машина техосмотр. А там хоть пьяный за руль садись — за действия водителей агрегатор не отвечает. Московская дорожная инспекция попыталась через суд запретить компаниям работать с таксистами-нелегалами.

"Агрегатор, который передает заказы перевозчикам, просто уклоняется от проверки простого документа — разрешения на перевозку пассажиров. Напомню, что разрешение является первоочередным требованием", — рассказал главный специалист пресс-службы Московской административной дорожной инспекции Артем Худяков.

Но суд встал на сторону организаторов бизнеса. Вот что сообщила руководитель пресс-службы сервиса заказа такси "Ситимобил" Полина Ломоносова:

— В действующем законодательстве нет обязанности у агрегаторов проверять разрешения на перевозку у водителей такси.

Более того, в законе нет даже такого понятия как "компания-агрегатор".

"Если завтра компании "Яндекс" или Gett начнут принудительно проверять наличие разрешений на перевозку у водителей такси, то, может быть, это немножко смешно звучит, водитель может обратиться в прокуратуру, и его права ведомство будет защищать", — прокомментировала председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Такси предлагают использовать и автомобили каршеринга. Происходящее на этом рынке у некоторых экспертов вызывает возмущение. Вот что думает руководитель центра Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус:

— Это как разрешение продавать алкоголь несовершеннолетним.

В то же время в Министерство транспорта уже поступила просьба ужесточить контроль за сервисами каршеринга. Уж слишком много аварий, поддельных аккаунтов и неисправных машин.