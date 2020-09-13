Главное – проценты: в таксисты берут кого попало, лишь бы платили

Попытка высадить водителей-нелегалов из такси вновь потерпела фиаско. Суд разрешил компаниям-агрегаторам не проверять у таксистов наличие разрешения на перевозку пассажиров. Это значит лишь одно: поездка на автомобиле с шашечками по-прежнему непредсказуема – никогда не знаешь, кто окажется за рулем и в каком состоянии. Как возник правовой казус, и чем это грозит пассажирам?

– Вам надо было взять путевку. Путевой лист!

– Путевой лист на что?

– На передвижение на машине!

Что такое путевой лист, таксист не знает, но пассажиров возит. Вот еще один водитель – и тоже без документов.

– Лицензию вашу можно?

- Нету с собой!

– Путевой лист есть?

А еще одного поймали вообще без прав.

- За данное правонарушение – не имеете при себе водительского удостоверения – статья 12.32 КоАП РФ, штраф 500 рублей.

Штраф символический – заплатил и поехал дальше. А количество ДТП с участием таксистов, в том числе и смертельных, растет. Ездят как хотят: превышают скорость, гоняют на красный свет пьяные.

- Сам вышел, молодец! Тихо, тихо, тихо!

Работают без отдыха, от усталости засыпают за рулем. Сбивают пешеходов, таранят другие машины и автобусные остановки.

- Вот так у нас заканчиваются переработки водителей, живущих в автомобилях.

Стать таксистом сегодня может практически каждый. Вот водитель подключается к агрегатору, который передает ему заказы.

– Можете удаленно подключиться, если вам неудобно приезжать, по вотсапу.

- Можно спокойно мне подрабатывать без лицензии, да?

Менеджер даже не спрашивает, есть ли у водителя лицензия, страховка, прошла ли машина техосмотр. Главное, чтобы процент с прибыли вовремя отчислял.

- Из-за агрегаторов сейчас в Москве много такси, из-за них много аварий, из-за них весь этот кошмар. Они просто собирают деньги – и все!

За водителями никто не следит, и в случае аварии рассчитывать на компенсацию пострадавшим не приходится. Андрею Конакову пришлось лечить тяжелейшие переломы за свои деньги.

"После ДТП компания GetTaxi поспешила откреститься от того, что они вообще являются такси, (заявив), что закон на их стороне, и они не несут никакой ответственности по этому закону, что бы ни случилось с пассажирами", – говорит он.

Московская административная дорожная инспекция попыталась через суд запретить агрегаторам работать с таксистами-нелегалами.

"Агрегатор, который передает заказы перевозчикам, просто уклоняется от проверки простого документа – разрешения на перевозку пассажиров. Напомним, разрешение является первоочередным требованием", – говорит главный специалист пресс-службы МАДИ Артем Худяков.

Но суд встал на сторону организаторов таксомоторного бизнеса.

"Мы возражаем против требований, которые указаны в иске, так как считаем, что он предъявлен с превышением полномочий МАДИ. В действующем законодательстве нет обязанности для агрегатора для проверки разрешений у водителей такси", – говорит руководитель пресс-службы сервиса заказа такси Полина Ломоносова.

И сами лицензии выдают на машины, а не на конкретных людей. То есть, опять же, никто не следит, чтобы у водителей были права и лицензия, и чтобы они не состояли на учете в специализированных медучреждениях.

"Если завтра компании "Яндекс" и Gett начнут принудительно проверять наличие разрешений у водителей такси, то, может быть, это немножко смешно звучит, но водитель может обратиться в прокуратуру, и права водителя будет защищать прокуратура", – говорит председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По словам экспертов, ситуация не изменится, пока не будет принят закон о такси, который установит жесткие правила игры на этом рынке перевозок. Но он уже который год буксует в Госдуме.