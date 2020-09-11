Без документов и медосмотра: популярные агрегаторы выдают за таксистов обычных бомбил

Отсутствие путевого листа, медосмотра и даже лицензии: новый рейд по выявлению таксистов-нелегалов показал неутешительный результат. У некоторых водителей документов на перевозку людей не оказалось вовсе, но они получали заказы от популярных агрегаторов.

Выезд из подмосковного города Домодедово. На трассе сотрудники Минтранса области и инспекторы ГИБДД. Останавливают всех, кто занимается частным извозом.

- Страховой полис и лицензию, будьте добры.

Машина с шашечками, на бортах узнаваемые ленты с рекламой известных агрегаторов. У водителей такси помимо водительских прав, страховки и лицензии должен быть путевой лист. У этого таксиста он не один – целая пачка.

- У вас все эти путевые листы проштампованы, на каждом стоит роспись.

Стопка путевок с запасом, а должна быть одна со свежими отметками от врача и механика.

- Такой путевой лист является доказательством того, что такой водитель не проходит предрейсовый осмотр и технический контроль. Штраф предусмотрен и на водителя, и на фирму-перевозчика.

3 тысячи водителю, в десять раз больше – перевозчику, автомобиль на штрафстоянку. Число таксистов в области растет, за год плюс 30 тысяч – это легальных, тех, кто получил лицензию на работу. Но попадаются и те, кто возит людей без разрешительных документов.

- Нет лицензии на осуществление перевозки, но подключен к агрегатору.

- Я не такси!

В машине пассажир, он подтверждает, что вызвал такси через приложение.

- По приложению видно было, что машина на месте. Потом смотрю, машина такая неразукрашенная, но номера совпадают.

Единственный, кто не согласился с этим, сам нелегальный таксист, который продолжал отрицать очевидное.

- Я вообще не такси, рекламы нет, ничего нет.

Штраф водителю за нелегальные перевозки 5 тысяч рублей. Привлечь же к ответственности агрегатора, который подключил таксиста к сервису без проверки документов, не получится.

"У агрегаторов есть водители, которые осуществляют перевозку без разрешения. Такие водители не проходят ни медицинское освидетельствование, ни технический ежедневный контроль", – рассказывает Алексей Пискарев, заведующий территориальным отделом Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тем не менее, тех, кто хочет работать легально, с каждым годом все больше, отмечают в ведомстве. Но чистить ряды вот такими рейдами надо, уверены официальные таксисты.

- Это для пассажиров лучше, что мы проходим проверку технического состояния автомобиля, медицинскую проверку, что есть лицензия, страховка.

Пока агрегаторы не подпадают под действие закона о такси. Их никто не контролирует. К компетенции Министерства транспорта они не относятся, поскольку являются интернет-площадками. Это всего лишь звено, связывающее клиента с водителем. Но это пока. Закон об ответственности агрегаторов за тех, кто у них работает, уже готовят.