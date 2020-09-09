Бывший игрок сборной России может возглавить клуб НБА

Впервые в истории Национальной баскетбольной ассоциации главным тренером может стать женщина. Бекки Хэммон входит в число кандидатов на должность наставника "Индиана Пэйсерз".

Место главного тренера "иноходцев" стало вакантным после отставки Нэйта Макмиллана. Который оставил свой пост после проигрыша "Индианы" в первом раунде плей-офф "Майами Хит".

Руководство "Индианы" рассматривает несколько кандидатов, в число которых входит 43-летняя Бекки Хэммон. Бывшая баскетболиста сборной России на протяжении шести лет входила в тренерский штаб "Сан-Антонио Спэрз", собщает РИА Новости.

Бэкки Хэммон получила российский паспорт в 2007 году и на протяжении четырех лет выступала за сборную России. Хэммон становилась бронзовым призером Олимпиады 2008 и вице-чемпионом Европы в 2009 году.