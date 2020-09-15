Новый тренер для Овечкина. "Вашингтон" возглавил Питер Лавиолетт

Экс-обладатели Кубка Стэнли из "Вашингтон Кэпиталз", который в этом сезоне вылетели в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги определились с заменой уволенному главному тренеру Тодду Рирдену. Столичный клуб возглавит экс-наставник "Нэшвилл Предаторз" Питер Лавиолетт.

Российским легионера "капиталистов" Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Илье Ковальчуку и Дмитрию Орлову предстоит возвращать былую славу со специалистом, который с 2014 по январь 2020 года работал с "хищниками" Нэшвилла и вместе с командой в 2017 году добрался до финала Кубка Стэнли, проиграв "Питтсбург Пингвинз", а в 2018-м выиграл Президентский кубок.