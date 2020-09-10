"Вашингтон Кэпиталз" готов продлить контракт с Овечкиным

Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может в ближайшее время продлить контракт со своей командой. "Капиталисты", которых Ови два года назад привел к успеху в Кубке Стэнли, готовы подписать 34-летнего игрока еще на несколько сезонов.

Инсайдеры из стана клуба из столицы США сообщили, что "Кэпиталз" предлагает россиянину новое соглашение на срок от трех до пяти лет со средней зарплатой до 10 млн долларов. Metaratings.Ru напоминает, что следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту Овечкина с "Вашингтоном" и россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

Тем не менее, "капиталисты" не хотели бы отпускать свою главную звезду: форвард играет за американский клуб с 2005 года. Он установил множество рекордов "Вашингтона" и, например, занимает 8-е место в списке лучших снайперов в истории Лиги. В 68 матчах минувшего регулярного чемпионата он набрал 67 (48 голов и 19 передач) результативных очков.