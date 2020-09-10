Ишимские учителя пошли на сомнительный эксперимент с инсценировкой теракта во время урока

Люди в масках ворвались на урок ОБЖ и объявили пятиклассникам, что они в заложниках. Перфоманс в Ишимской школе. Одному ученику стало плохо.

"Во время урока были напуганы ученики пятого класса", – сообщение от прокуратуры Тюменской области, которая начала проверку в средней школе города Ишима. Под прицелом – "соблюдение прав" детей. Которые возможно были нарушены теми, кто эти самые права должен строго соблюдать.

Речь – о педагогах, организовавших нечто вроде эксперимента над школьниками. Его результаты опубликованы в виде фотографий. Несмотря на нечеткие кадры, можно различить, что вместо учителя за рабочим столом – сидит человек в черной балаклаве и камуфляжной форме. Еще один мужчина в такой же экипировке забрался на подоконник. Теперь мы знаем, что был и третий.

Эти люди ворвались в класс во время самостоятельной работы и заявили, что берут детей в заложники. Именно так, по версии руководства школы, должен выглядеть тематический урок ОБЖ. Этот – как уже понятно – был посвящен борьбе с терроризмом.

Однако, с реалистичностью, видимо, просчитались – появилась информация, что после перформанса одному из учеников даже понадобилась скорая помощь. Ну а кто теперь будет проводить работу над ошибками?

"Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов! Возмущён историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе", – реакция губернатора Тюменской области, которую понять как-то иначе сложно. Назвал произошедшее самодеятельностью. И, видимо, никто новый подход к обучению не согласовывал.

"Есть хорошая прописная истина – не знаешь, как поступить – поступай по закону. Для школы существует федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Существует федеральный образовательный стандарт. Все черным по белому прописано. И существует федеральный перечень учебников, не надо залазить в дебри самодеятельности, иначе мы будем получать подобные примеры", – уверен Константин Тхостов, председатель петербургского отделения Всероссийского педагогического собрания, директор лицея №369.

На страничке школы даже писали об итогах мероприятия. Назвали это "учебно-тренировочной игрой по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников". Пишут, что после даже ошибки разбирали. Этот пост потом отредактировали. Про нападение информацию подчистили. А потом стало известно, некоторым ученикам потребовалась медицинская помощь. Одному ребенку вовсе стало плохо с сердцем, даже вызывали скорую.

"С одной стороны мы видим активизацию этих направлений, подростки много сидят в социальных сетях, в тиктоке, и появляются эти группы и недавнее задержание подростков, которые хотели сделать террористический акт в школе, но такая форма совершенно не годится. Потому что дети достаточно болезненны и эмоциональны, естественно это закончилось тем, что мальчик оказался в больнице", – считает Елена Сутормина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом.

Справедливости ради, не каждый взрослый способен сориентироваться в момент реального вооруженного нападения. Не то, что пятиклассники. Да, в школах всегда проводили пожарные учения. Но цель ясная – проработать или отрепетировать быструю эвакуацию. Меньше толпы – быстрее все окажутся вдали от потенциально опасного места. В этом случае – маскарад предварительно никто ни с кем не обсуждал.

"Я считаю, что когда учитель придумывает новые способы взаимодействия с детьми, и обучению ребенка каким-то новым навыкам, то сам подход замечательный. Данная инициатива, действительно, сомнительна, и если бы она была согласована с родителями, тогда бы не возникла эта ситуация, о которой мы сейчас все говорим", – уверена Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета.

Что считают родители? На эту тему завязался спор в социальных сетях. Одни пишут – никто никого не предупреждал и в известность не ставил. Другие парируют, мол, плохо слушали. Но достаточно ли простого оповещения – для мероприятий, когда ребенка будут насильно удерживать в помещении?

"Я вообще не понимаю, почему спор именно так выглядит. Он должен выглядеть следующим образом – родителей должны были спросить – если родилась такая странная инициатива, то, по крайней мере, они должны получить согласие родителей этих детей. Что значит проинформировать? То есть достаточно проинформировать и на детях можно проводить любые эксперименты что ли? Какая-то логика странная", – считает Элина Жгутова, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ.

И вот интересно, а чему могли научиться дети, которым инсценировали захват? Правильно себя вести – это как? "Учения" или псевдонападение, которое могло попросту травмировать психику, запугать – а если так, то не это ли одна из целей террористов – сеять панику и страх?