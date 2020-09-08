Школьнику стало плохо с сердцем после инсценировки захвата заложников в классе

Внеклассный урок на тему борьбы с терроризмом обернулся настоящим противостоянием в соцсетях: родители пятиклассников из Ишима, которых и "взяли в заложники", сочли такую манеру преподавания избыточной, другие же пользователи признали ее самой актуальной. Директор школы №2 и вовсе заявила, что все всё неправильно поняли, но случаем заинтересовались в городском управлении образования.

Сам урок прошел еще 4 сентября: в кабинет ворвался человек в камуфляже и маске, в руках у которого была большая сумка. Детей заставили положить руки на голову, одному из учеников стало плохо с сердцем, позже его увезли в больницу.

Родители школьников утверждают, что их никто не поставил в известность о том, что будет происходить в классе. По их словам, многие теперь бояться идти в школу.

"У нас сейчас с родителями ведется разъяснительная работа, потому что информация в интернете была преподнесена неверно. На долю правды наслоилось много другой информации", – туманно пояснила директор образовательного учреждения.

В сообществе во "ВКонтакте" нашлось довольно много сторонников таких методов преподавания.

"Хочется спросить этих родителей, сколько ещё должно погибнуть детей, людей, чтобы вы поняли, насколько важны эти мероприятия", – поинтересовался один из пользователей.

Пока взрослые выясняют, кто из них прав, в школу отправилась комиссия из городского управления образования. О сделанных выводах ничего не сообщается.