В Воронеже сладкоежки украли двести порций мороженого

Более двухсот порций мороженого украли на станции Лиски двое воронежцев. Как передает ГТРК "Воронеж" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", криминальные любители сладкого побили стекла холодильников, чтобы добраться до лакомства.

Видимо, грабители даже не стали далеко убегать, а приступили к поеданию мороженого вблизи места преступления. Как сообщила пресс-служба Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте, полицейский патруль вышел на воров по разбросанным обёрткам.

Теперь задержанных ждет суд, возбуждено уголовное дело. По статье о краже с предварительным сговором мужчинам грозит лишение свободы до 5 лет.

Кстати, еще одно "сладкое" ограбление в Воронеже раскрыли в феврале. Тогда полицией был задержан 23-летний вор, укравший шесть бидонов мёда.