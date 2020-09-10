На Северном Кавказе у ПАО "Россети" похищено 670 миллионов рублей

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" по факту хищения у ПАО "Россети Северный Кавказ" 670 миллионов рублей.

По версии следствия, деньги похищались с января 2017 по июнь 2020 Умаром Казиевым, временно исполняющим обязанности директора АО "Распределительная сетевая компания", главным бухгалтером организации Диляной Атаевой и другими лицами, имена которых не называются.

Согласно заключенному между организации договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, деньги исправно поступали на счет "Распределительной сетевой компании", однако предприятие намеренно не выполняло взятые на себя обязательства.

В настоящее время Умар Казиев находится в бегах и объявлен в розыск. Диляна Атаева задержана и помещена под домашний арест.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники СК РФ совместно с коллегами из ГУ МВД России по СКФО уже провели более 20 обысков в офисах АО "Распределительная сетевая компания", аффилированных организаций и по местам жительства их руководителей.

В рамках сбора доказательств совершения преступления и установления всех лиц, причастных к нему, в настоящее время продолжают проводиться следственно-оперативные мероприятия.