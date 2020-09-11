Задержан замглавы департамента Минпромторга

11 сентября задержан замдиректора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антон Исаев. Он задержан в рамках рассмотрения дела о нанесении государству ущерба действиями ООО "Аквасервис". Дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество").

Минпромторг России оказывает содействие следствию, отметила пресс-службе министерства. Исаев задержан по подозрению в организации мошеннических схем по хищению денежных средств в то время, когда он был одним из руководителей ЦНИИ "Электроника".

Исаев в ЦНИИ "Электроника", которое входит в госкорпорацию "Ростех", заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками. Через них он выводил бюджетные средства. Суммы выведенных средств не называются.

Замглавы департамента Минпромторга Антон Исаев стал около года назад. На новом посту он продолжал курировать "Электронику".

ЦНИИ "Электроника" – информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности. Он координирует деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга готовил предложения по госполитике и нормативно-правовому регулированию электронной промышленности, производству средств связи, в радиопромышленности. В его функции также входила подготовка предложений по выработке приоритетов научно-технического и инновационного развития отраслей промышленности, а также подготовка предложений по техническому перевооружению и технологическому развитию отрасли и ее предприятий.