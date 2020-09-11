Антон Исаев заключен под стражу

До 13 октября 2020 года взят под стражу замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антон Исаев. Это решение вынес Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия. Исаеву предъявлено обвинение по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса России.

Чиновник был задержан по подозрению в выводе денег из ЦНИИ "Электроника" через фирмы-однодневки, пояснила пресс-служба суда. После назначения год назад в Мипромторг Исаев продолжал курировать ЦНИИ "Электроника", который входит в госкорпорацию "Ростех". Минпромторг сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании дела об ущербе, нанесенном государству ПАО "Аквасервис".

"Интерфакс", со ссылкой на данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", отмечает, что в 2016 году ЦНИИ "Электроника" заключил контракт на 1,1 миллиона рублей с "Аквасервисом" на оказание консультационных услуг в области проведения маркетингового исследования российского телекоммуникационного рынка.