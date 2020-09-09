Замминистра энергетики РФ арестован на два месяца по обвинению в хищении

Басманный суд Москвы отправил на два месяца под арест заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей.

Как передает РИА Новости, такое решение вынесла судья Валентина Левашова, согласившись с доводами следствия о том, что Тихонов, у которого есть квартира во Франции, может скрыться от правосудия, а его окружение оказывает давление на свидетелей.

8 сентября Следственный комитет России предъявил Тихонову обвинение в том, что он на посту директора государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", присвоил не менее 603 миллионов рублей, выделенные Минэнерго для создания информационной системы.

По тому же уголовному делу проходят также советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.