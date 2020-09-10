СКР считает замглавы Минэнерго организатором крупного хищения

Следствие по уголовному делу о хищении более 600 миллионов рублей, выделенных Минэнерго "Российскому энергетическому агентству", считает организатором аферы заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова.

Об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

9 сентября судья Басманного суда Москвы, согласившись с доводами следствия о том, что Тихонов, у которого есть квартира во Франции, может скрыться от правосудия, а его окружение оказывает давление на свидетелей, отправила замминистра под арест на два месяца.

СКР сообщил, что, узнав о возбуждении уголовного дела, Тихонов попытался скрыться на территории Москвы – меняя автомобили и квартиры, а также применяя другие конспиративные методы. Однако был задержан оперативниками ФСБ и МВД.