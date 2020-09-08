По подозрению в мошенничестве задержан замминистра энергетики

Следователи задержали заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере.

С утра 8 сентября с Анатолием Тихоновым проводятся следственные действия, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в министерстве энергетики осуществлялся обыск, изымались документы.

По данным "Интерфакс", Тихонова задержали после допроса в рамках уголовного дела о мошенничестве.

В Следственном комитете информацию о задержании замминистра энергетики пока не подтвердили.