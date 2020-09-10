Программу стимулирования туров по России продлят и изменят условия

Программа стимулирования внутреннего туризма, когда люди могли получить возврат части средств за покупку тура, показала свою эффективность и будет продлена. Как сообщили в Ростуризме, программу туристического кэшбэка, которая впервые прошла с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристической отрасли.

Всего за неделю ею воспользовалось около 70 тысяч человек, было куплено туров на сумму больше 1,4 миллиарда рублей.

Самыми популярными направлениями оказались курорты Краснодарского края, Крыма и Кавминвод, также пользовались большим спросом туры в Петербург, Татарстан, Калининград и на Алтай.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства предложил программу стимулирования внутренних поездок с возможностью получения кешбэка доработать и продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы.

Он отметил, что на эти цели правительство выделило беспрецедентную сумму в 15 миллиардов рублей.

"Деньги пошли в регионы, и мы видим, что эта программа действительно получает поддержку бизнеса", – сказал Чернышенко на совещании, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Чернышенко предложил продлить эту программу с учетом предложений самих граждан.

Владимир Путин согласился с идеей об использовании оставшихся денег, выделенных на туристическую отрасль, и в следующем году для развития внутреннего туризма, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств.

Позже глава Ростуризма Зарина Догузова пообещала, что сроки повторных продаж туров по акции кешбэка будут значительно увеличены, а решение о продолжении программы уже в этом году позволит значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы и даст людям возможность по доступным ценам отдохнуть в своей стране.

"Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время", – сказала Догузова.

Кроме этого, сообщила глава Ростуризма, будет возможность купить короткий тур до двух ночей (ранее по условиям программы минимальным был тур в 5 ночей).

Это, сказала Догузова, даст туристам возможность отправиться в короткую поездку на выходные.

"Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств", – цитирует ее слова сайт Ассоциации туроператоров России. Также Догузова сообщила, что готовится целый ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли.