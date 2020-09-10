Причины возникновения метеоризма: факты и мифы

Метеоризм – один из самых частых симптомов расстройства пищеварения. В эфире канала "Россия 1" ведущие программы "О самом главном" Михаил Полицеймако и Сергей Агапкин вместе с врачом-гастроэнтерологом Сергеем Вяловым разобрали несколько популярных фактов о метеоризме и решили, какие из них действительно заслуживают доверия, а какие нет.

В норме человек выпускает газы около 14 раз в день. "Если метеоризм, например, каждый час, тогда это, конечно, перебор. Если метеоризм настолько надувает живот, что он увеличивается в размере, это тоже тревожный звонок. Еще если метеоризм сопровождается не только ощущением надутости, но и распиранием изнутри наружу, как будто живот хочет взорваться, это тоже тревожный симптом", – объяснил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Сергеевич Вялов.

ПРИЧИНЫ МЕТЕОРИЗМА

Неправильное питание. Большинство газообразных веществ находится в кишечнике. Нехватка в рационе овощей, фруктов и богатой клетчаткой растительной пищи приводит к нарушению стула. Старайтесь съедать в сутки минимум 500 г фруктов!

Попадание избыточного количества воздуха в ЖКТ при употреблении еды. Стресс и тревожность ускоряют перистальтику кишечника! Пережевывайте пищу тщательно, пейте медленно, старайтесь не говорить во время еды! При склонности к повышенному газообразованию пейте воду минимум за полчаса до еды!

Воспалительные заболевания кишечника. Язвенный колит или болезнь Крона – серьезные заболевания кишечника. Если при употреблении в пищу большего количества клетчатки, газообразование усиливается, значит можно говорить о наличии слабого воспаления или раздражения в кишечнике.

Хеликобактер пилори. Продукты жизнедеятельности этой бактерии вызывают воспаление и повреждение слизистой оболочки желудка. Нарушается слизистый барьер и выработка соляной кислоты, что ведет к нарушению работы кислотопроизводящих клеток. Бактерии в тонком кишечнике начинают активно размножаться, начинается газообразование, что ведет к постоянному вздутию. Сдайте анализ на наличие хеликобактер пилори!

ФАКТЫ И МИФЫ

Сырые овощи и отруби приводят к метеоризму. Сырые овощи чуть больше способствуют газообразованию и вздутию, чем термически обработанные.

Прием антибиотиков или других лекарственных препаратов. Некоторые антибиотики убивают микробов и в кишечнике, что приводит к вздутию и газообразованию. Однако, например, препарат амоксициллин в сочетании с клавулановой кислотой вызывает астматическую диарею, но на микрофлору не влияет.

Метеоризм и дисбактериоз – это синонимы. Дисбактериоз в подавляющем большинстве случаев сопровождается метеоризмом. Дисбаланс в составе микрофлоры кишечника может стать причиной язвенного колита.