Барьер не взял: в Петербурге автобус-гармошка повис на препятствии у переезда

В Приморском районе Петербурга движение транспорта затруднил рейсовый автобус.У станции метро "Старая Деревня" на железнодорожном переезде транспортное средство буквально повисло на поднятом барьере. Авария попала на наружные камеры.

В настоящее время подробностями ДТП занялась транспортная прокуратура города, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1".

Согласно кадрам видео, автобус остановился на переезде у шлагбаума, а спустя минуту решил продолжить движение. тем временем защитные барьеры уже поднялись, поэтому автобус-гармошка буквально повисает на них. В салоне пострадали трое пассажиров, это женщины, которые находились в середине и упали. Двоих с травмами различной степени тяжести отправили в больницу, третьей оказана помощь на месте.

Предварительно уже установлено, что водитель сам принял решение продолжить движение.