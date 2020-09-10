Умер автор саундтреков к "Криминальному чтиву" и "Рокки"

В США скончался композитор, один из основателей группы Kool & the Gang Рональд Белл. Его музыка звучала в таких известных фильмах, как "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино и "Рокки" Джона Эвидсена.

Как сообщает Variety, музыканту было 68 лет. Информацию о его смерти подтвердила его супруга Тиа Синклер Белл. По ее словам, композитор умер у себя дома на Американских Виргинских островах. У него остались 10 детей и внуки, а также три брата и сестра.

Рональд Белл основал группу Kool & The Gang вместе с братом Робертом. Они играли в разных стилях – от фанка до рока. Коллектив был особенно популярен в 1970-е годы. За работу над саундтреком к фильму "Лихорадка субботнего вечера" (1977) группа получила премию "Грэмми".

Одна из самых известных песен Kool & The Gang, Celebration, была записана в 1980 году.