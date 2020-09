Умер легендарный Тутс Хибберт

На 78 году жизни умер легендарный ямайский музыкант Тутс Хибберт, один из отцов-основателей музыкального стиля регги. Хибберт отошел в мир иной в больнице Кингстона (Ямайка). Рядом с ним были родные.

Причина смерти неизвестна. Но ранее Хибберт сдавал тест на коронавирус.

Тутс Хибберт основал группу Toots & the Maytals в начале 1960- х годов. Песня Do the Reggae предположительно и дала название новому стилю. Журнал Rolling Stone включил музыканта в список 100 величайших певцов всех времен, сообщает Variety.