Формула-1. Серхио Перес может стать пилотом команды Alfa Romeo

Мексиканский гонщик формулической команды Racing Point Серхио Перес может в сезоне-2021 оказаться за рулем болида ругой "конюшни" – Alfa Romeo. О прекращении сотрудничества с ним стало известно после того, как Racing Point подписал на будущий год четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.

При этом сам Перес пока еще не знает, где будет выступать в 2021 году, хотя существуют предположения, что не исключен и его переход в американский Haas. Но инсайдеры считают, что вариант с Alfa Romeo – самый вероятный. В частности, об этом написал журналист официального сайта "Формулы-1" Лоренс Барретто.

Alfa Romeo are interested in bringing Perez back to Hinwil, having already made contact, so that is a very much a landing spot for the Mexican. Only a matter of hours until Vettel announced at Racing Point, which will be Aston Martin Racing, of course. #F1