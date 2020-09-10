10 сентября 2020 13:20

Формула-1. Серхио Перес может стать пилотом команды Alfa Romeo


EPA

Мексиканский гонщик формулической команды Racing Point Серхио Перес может в сезоне-2021 оказаться за рулем болида ругой "конюшни" – Alfa Romeo. О прекращении сотрудничества с ним стало известно после того, как Racing Point подписал на будущий год четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.

При этом сам Перес пока еще не знает, где будет выступать в 2021 году, хотя существуют предположения, что не исключен и его переход в американский Haas. Но инсайдеры считают, что вариант с Alfa Romeo – самый вероятный. В частности, об этом написал журналист официального сайта "Формулы-1" Лоренс Барретто.

Правда, совершенно неясно, от кого из ныне действующих гонщиков избавится итальянская команда: сейчас за Alfa Romeo выступают экс-чемпион мира финн Кими Райкконен и протеже компании Ferrari Антонио Джовинацци. При этом на роль призового пилота в "конюшне" также претендует сын Михаэля Шумахера Мик, который сейчас гоняется в "Формуле-2".

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