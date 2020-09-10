В Ялте с Никитских скал сорвалась спортсменка

В Крыму женщина, занимавшаяся скалолазанием, упала с высоты около 15 метров. К счастью она осталась жива. Медики доставили ее в больницу.

Происшествие случилось в Ялте в районе Никитских скал. Спортсменка совершала восхождение и сорвалась со скалы. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" в составе четырех человек и одной единицы техники, информирует "Вести Севастополь" в эфире телеканала "Россия 1".

По прибытии спасатели выяснили, что женщина, занимаясь скалолазанием, сорвалась с высоты около 15 метров.На спецносилках пострадавшую транспортировали к карете скорой помощи для дальнейшей госпитализации, – сообщил министр ЧС Республики Крым Сергей Шахов.

Напомним, два дня назад на красноярских Столбах едва не погиб турист. Любитель природы сорвался со скалы — получил ушиб мягких тканей и был без сознания. Вовремя подоспевшие спасатели транспортировали его на Свердловскую и передали медикам.