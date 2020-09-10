К тушению пожара в порту Бейрута привлекли военную авиацию

Пилоты ВВС Ливана подключились к тушению пожара, вспыхнувшего днем 10 сентября в полуразрушенном в результате взрыва порту Бейрута. К месту были отправлены несколько вертолетов с контейнерами с водой.

Площадь пожара, охватившего склад с автомобильными покрышками и маслами, не уточняется. Губернатор Бейрута призвал население держаться подальше от порта, дабы не рисковать своими жизнями и не мешать пожарным бороться с огнем.

Официально причины возгорания в свободной экономической зоне порта пока не называются, очевидцы утверждают, что рабочие жгли мусор, а огонь перебросился на строение.

Сообщений о пострадавших не поступало.

ЧП произошло спустя пять недель после мощнейшего взрыва на складе с аммиачной селитрой в том же порту, в результате которого 190 человек погибли, 20 пропали без вести, более 600 получили ранения, а свыше 200 тысяч лишились крова. Трагедия усугубила экономический кризис в Ливане и спровоцировала массовые волнения среди населения.