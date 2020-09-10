В порту Бейрута опять вспыхнул сильный пожар

Огонь охватил склад с покрышками в порту столицы Ливана, где пятью неделями ранее прогремел мощнейший взрыв, жертвами которого стали 190 человек. Очевидцы сняли на видео вздымающиеся в небо пламя и черный столб дыма.

Генеральный директор ливанского Красного Креста и Полумесяца сообщил телеканалу OTV, что причиной ЧП стал поджог мусора.

Пожар, по предварительным данным, вспыхнул на месте одного из ангаров на территории Duty Free.

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 4 августа в порту Бейрута во время ремонтных работ сдетонировали 2750 тонн хранившейся шесть лет на складе аммиачной селитры. Ударная волна фактически уничтожила целый квартал, оставив десятки тысяч людей без жилья. Жертвами стали 190 человек.