Сильный пожар вспыхнул в центре Бейрута

Крупный торговый центр, который пока еще не введен в строй, загорелся в центре ливанской столицы, сообщает almarkazia.com. Очевидцы сняли на видео охваченное пламенем недостроенное здание.

Огонь вспыхнул утром 15 сентября в Aishti mall. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности: во время сварочных работ искра попала на пластиковые материалы, которые моментально вспыхнули. Пламя быстро распространилось на несколько ярусов.

В настоящее время, как сообщают представители гражданской обороны Бейрута, пожар практически потушен, спасатели занимаются проливкой этажей. В результате инцидента никто не пострадал.

На минувшей неделе в полуразрушенном порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар на складе масла и покрышек, который заставил горожан вспомнить о трагедии пятинедельной давности: тогда мощнейший взрыв на складе с аммиачной селитрой унес жизни 190 человек, еще 20 до сих пор числятся пропавшими без вести. Свыше 200 тысяч жителей остались без крова.