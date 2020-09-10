Канело против "Золотого мальчика": боксер подал иск на 280 млн долларов

Известный мексиканский боксер Сауль Альварес про прозвищу "Канело" подал в суд Лос-Анджелеса иск против своего промоутера, знаменитого в прошлом чемпиона Оскара Де Ла Хойи. Действующий спортсмен вменяет "Золотому мальчику" и его деловым партнерам нарушение контракта и мошенничество.

Альварес, который является чемпионом мира в трех весовых категориях, готов поспорить с Де Ла Хойец, его компанией Golden Boy Promotions и партнерской организацией DAZN за 280 млн долларов. Именно в такую сумму Канело оценил свои убытки от действий, а вернее – бездействия менеджера и курируемых им организаций.

В 2018 году Альверес заключил сделку с DAZN на проведение 11 поединков, напоминает Boxing Scene. Чемпион должен был драться дважды в год – весной и осенью. Однако, в 2020-м Канело может остаться совсем без поединков и организаторы предложили ему лишь половину от фиксированного гонорара в 35 млн долларов.

Кроме того, когда Golden Boy Promotions и Альварес предлагали оппонентов, компания DAZN не подтверждала, что будет показывать бой Канело в сентябре 2020 года. Помимо возмещения ущерба, боксер требует выплату штрафных санкций, гонораров адвокатам и оплату судебных издержек.