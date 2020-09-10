Иван Жидков рассказал о мошенничестве, которое ему доставляло удовольствие

В эфире телеканала "Россия 1" Иван Жидков рассказывает о том, как с первого взгляда вспыхнула их любовь с Татьяной Арнтгольц и зигзагах судьбы, которая водила их до этой встречи по одним и тем же улицам сначала в Калининграде, потом – в Москве, но встретились они лишь когда вместе с другом Иван поехал встречать актрису в аэропорт.

Он признается: всегда хотел, чтобы в его жизни была одна женщина – и навсегда, но так не получилось.

Вместе с Арнтгольц они прожили пять лет, в этом браке родилась дочь, их совместные фото не сходили с обложек журналов, и развод пары для поклонников стал неожиданным.

Однако, говорит Иван, это произошло естественным образом – отношения просто изжили себя, хотя как человека Татьяну он любит до сих пор.

Вскоре в его жизнь вошла Лилия Соловьева: с ней актер познакомился в Интернете. Вскоре завязались личные отношения, в этом союзе родился сын, но уже через год и эти отношения развалились.

Кто сейчас с Иваном рядом? Почему не сложился его союз с Лилией, и что он говорит о бурном романе с актрисой Екатериной Семеновой?

Каким "мошенничеством" в юности занимался Жидков, и почему говорит, что это ему доставляло удовольствие?

Как актер попал в картину Тодоровского "В созвездии Быка", и что говорит о браке Татьяны Арнтгольц с Марком Богатыревым?