Бочка с трупом всплыла в пруду Челябинской области

В Поликарповском пруду Миасса Челябинской области перед местными жителями всплыла железная бочка. Предмет вызвал подозрение, поэтому приняли решение вызвать правоохранителей. Каково же было их удивление, когда в ней оказался труп мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", информирует ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В ходе расследования было установлено, что 79-летний пенсионер приехал погостить к племяннице в город Миасс. Так как родственники недавно оформили опекунство над пожилым мужчиной, то решили поскорее отправить его "на тот свет". Пенсионер злоупотреблял алкоголем, поэтому племянница придумала версию, что он отравился спиртным и скончался.

Однако полицейских, по словам женщины, семья вызывать побоялась, так как сама племянница числится в розыске за кражу. Тогда супруги купили бочку, погрузили туда тело и скинули в местный пруд. Каково же было их удивления, когда через неделю бочка всплыла. Оказывается, при естественных процессах разложения трупа органы раздуваются, поэтому бочка поднялась на поверхность воды.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину смерти пенсионера. Восстанавливают документы умершего, чтобы понять, кто получал его пенсию.