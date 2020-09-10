Тульские хирурги извлекли из бронха малыша целый арахис

Тульским врачами удалось провести уникальную операцию полуторогодовалому ребенку. Малыш проглотил целый орех, который попал в бронхи. Как передает ГТРК "Тула" в эфире телеканала "Россия 1", извлечением инородного тела занялись врачи городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

На счету у хирургов – множество таких случаев. Основная причина подобного рода происшествий с детьми – невнимательность родителей. Как рассказал Олег Елисеенков, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей ГУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина", в данном случае, мама дала ребенку орехи. Зубиков у малыша еще нет, поэтому он проглотил довольно крупный орех целиком. К сожалению, плод попал в бронхи, а не в пищевод. Пришлось делать рентген, который показал наличие инородного тела в легком. Из-за этого у малыша нарушилось дыхание. Специалисты сделали ему бронхоскопию и удалили попавший не в то место арахис. Оказалось, что он закрывал просвет бронха.

Случайное проглатывания посторонних предметов человек, на самом деле, случается, не так уж редко. Своеобразную коллекция того, что каким-то образом оказалось внутри, медики называют "нечаянным" музеем. По словам врачей, извлекать инородные тела из желудочно-кишечного тракта приходится по 2-3 раза в неделю. Реже – из дыхательных путей.