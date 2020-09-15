Хирурги спасли семимесячного ребенка, проглотившего туфельку Барби

Красную туфельку от куклы Барби извлекли из пищевода семимесячного мальчика в московской детской больнице N9 в Шмитовском проезде. Ребенок был доставлен сюда на скорой после того, как его маме показалось, что он проглотил сливу вместе с косточкой. Грудничок потерял сознание, стал закашливаться и потерял аппетит. Ему было сложно глотать.

Врачи провели малышу эзофагоскопию – диагностическое исследование пищевода. В просвет верхней трети пищевода медики увидели вклинившийся инородный предмет. Действовать им пришлось оперативно: чем дольше этот предмет находился в пищеводе, тем выше был риск разрыва стенок органа и как следствие воспаление средостения – срединной области грудной клетки, отметили в пресс-службе Детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского московского департамента здравоохранения.

Посторонним предметом оказалась туфелька от детской игрушки – куклы Барби. Ее хирурги извлекли при помощи специальных щипцов.

После операции маленькому пациенту назначили антибиотики и альгинаты для снятия отека в пищеводе, а также сделали контрольную эзофагоскопию, чтобы исключить любые осложнения. На шестые сутки пошедший на поправку ребенок был выписан домой.

40 клинических отделений больницы Сперантского круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь детям и подросткам. Здесь проводят лучевую, функциональную, эндоскопическую, ангиографическую, биохимическую, цитологическую, иммунологическую и нейрофизиологическую диагностику. В составе клиники работают ожоговый центр, центр артрологии и реабилитации детей с заболеваниями и травмами суставов, центр урологии, андрологии и патологии тазовых органов. Также в больнице работает консультативно-диагностический центр детской иммунологии и аллергологии.