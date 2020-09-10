Дело в разводе: в Приморье возбудили уголовное дело по факту похищения женщины

Избивший и увезший силой 43-летнюю женщину похититель оказался её мужем. На данный момент 58-летнего мужчину поместили под стражу. Об этом сообщает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на СК.

Как считают специалисты, к такому отчаянному поступку его подтолкнуло очередное заседание по бракоразводному процессу. Он подкараулил супругу возле подъезда, ударил бруском из дерева и силой затолкал в машину. Об инциденте сотрудникам полиции рассказал свидетель.

Злоумышленника задержали при попытке связать потерпевшую. В его автомобиле обнаружили деревянный брусок, огнестрельное оружие и несколько веревок. Как уточнили представители других источников, в салоне также нашли шприц со снотворным. Причиной конфликта стал спор о разделе имущества, мужчина планировал испугать жену и таким образом разрешить спор в свою пользу.