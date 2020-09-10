Схимонах Сергий, Лев Толстой и Жанна Д'Арк: кого и за что предают анафеме

Церковный суд Екатеринбургской епархии предал анафеме, то есть отлучил от Церкви схимонаха Сергия (Николая Романова). Поводом для отлучения стало неподчинение Романова решению об извержении его из сана: он продолжил совершать богослужения. Ни на один суд Сергий так и не явился.

Греческое слово анафема многозначно. В церковной практике оно означает отлучение христианина от общения с верующими (то есть от участия в литургии) и от причащения. Анафема — высшая и исключительная церковная кара, к ней приговаривают за самые тяжелые грехи: за измену православию, уход в ересь или в раскол.

Объявляется анафема публично, чтобы ни у кого не возникало сомнений: этот человек сам, своим мировоззрением и поступками подтвердил, что он не имеет отношения к Церкви . Поэтому анафема означает, скорее, не наказание, о только констатация принятых этим человеком решений в отношении христианства.

Анафематствование сопровождало христианство с самого начала возникновения. Впрочем, этой прерогативой пользуются и евреи, называя анафему херем – проклятие, обречение какой-либо вещи или человека на уничтожение и гибель. Например, Барух де Спиноза (более известный как Бенедикт Спиноза) в 1656-м году был изгнан из иудейской общины Амстердама и предан анафеме. Изучив теологию, Спиноза пришел к выводу, что душа не бессмертна, а Бог это некая субстанция, лишенная всяких чувств к человечеству. В 1660-м году Амстердамская синагога официально потребовала от муниципальных властей города осудить Спинозу как "угрозу благочестию и морали".

У мусульман также существует схожее понятие такфира – заявления о том, что человек стал кафиром, неверным, не мусульманином. Самый известный случай такфиры – Салман Рушди с его "Сатанинскими стихами". Но вернемся к христианам.

Уже в апостольских посланиях говорится о предании анафеме тех, кто не исповедует Христа Сыном Божиим, считая Его всего лишь мудрым учителем или пророком. Анафемы объявлялись и на Вселенских Соборах. Самые известные отлучения случились в IV веке, тогда было принято решение по пресвитеру Александрийской церкви Арию, отрицавшему, что Сын Божий во всем равен Отцу. В V веке анафеме был предан константинопольский патриарх Несторий за учение о соединении божественной и человеческой природы во Христе. В VIII веке анафеме были преданы иконоборцы.

Схизма – раскол христианства в 1054 году на Католическую и Православную церкви решили ознаменовать официальным преданием друг друга анафеме. И только в 1965-м году Папа римский Павел VI и Вселенский патриарх Афинагор приняли решение о снятии взаимной анафемы.

В Ватикане отлучением и наказанием еретиков занималась сначала инквизиция, затем она передала бразды правления Конгрегации по вопросам вероучения.

В марте 1630 года итальянский физик, математик и философ, последователь учения Коперника Галилео Галилей издал книгу "Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой". После публикации ученого сразу арестовали, отправили в тюрьму, а потом отлучили от Католической церкви, вынудив публично признать свой труд крамолой.

Еще один последователь Коперника, исследователь Джордано Бруно предположил, что звезды это солнца, вокруг которых вращаются другие планеты. И сделал вывод о существовании во Вселенной множество миров. За это учение в 1600-м году Бруно сожгли на костре на римской площади с красивым названием Campo de' Fiori – Поле цветов.

Будущую святую Жанну Д'Арк вели на костер в бумажной митре с надписью "Еретичка, вероотступница, идолопоклонница". Одной из причин признания ее еретичкой было ношение мужской одежды.

Надо признать, что в некоторых странах католикам особенно удавалось применять право анафемы. Так, чешский городок Жатец (известный своим производством хмеля) отлучили от Церкви за поддержку еретика и бывшего священника Яна Гуса, создавшего собственное религиозное учение (ничего удивительного в том, что современная Чехия — одна из самых равнодушных к вопросам религии стран Европы). Венецию отлучали от Церкви шесть раз. И каждый раз по политическим причинам: в средние века симфония религиозной и светской власти (и в России тоже) была настолько прочной, что политические мотивы всегда приравнивались к христианским.

В 1738-м году Ватикан признал еретиками масонов. В 1865-м папа Пий IX сочинил "Силлабус. Список важнейших заблуждений нашего времени", согласно которому анафеме были преданы пантеизм, натурализм, рационализм, социализм, коммунизм, тайные общества, библейские общества, принципы свободы совести и отделения церкви от государства, выступающих против церковного государства, считающих протестантизм одной из церквей.

Одно из самых странных ватиканских отлучений состоялось относительно недавно. 3 января 1962 года понтифик Иоанн XXIII отлучил от Католической церкви Фиделя Кастро на основании "Декрета против коммунизма" папы Пия XII за организацию коммунистической революции на Кубе. История с Кастро получила неожиданное продолжение в 2012-м году: 96-летний секретарь Иоанна XXIII Лорис Каповилья объявил, что анафемы не было. Заявление пришлось как нельзя кстати: в марте того же года папа Бенедикт XVI встретился с команданте во время своего апостольского визита на Кубу.

Впрочем, Русская православная церковь не отставала от Ватикана. Но у нее были свои методы. Кстати, как и католики, православные порой возвращали кого-то из анафемы. До сожжения дело с Дмитрием Донским не дошло, митрополит Киевский и всея Руси Киприан "всего лишь" отлучил князя 23 июня 1378-го за приказ побить главу Церкви: тот без княжеского позволения попытался въехать в Москву. Анафему с Дмитрия Донского сняли посмертно: за заслуги перед Родиной и сражения с нехристианами. И митрополит, и князь канонизированы.

Помните о симфонии государства и Церкви? В идеале это означало, что государству надлежит заботиться о нравственном здоровье народа, а Церкви работать над безопасностью государства. Поэтому считалось – если кто-то восставал против государства, он восставал не только против монархии, но и против православия. В итоге антигосударственные действия расценивались как антицерковные, поэтому виновные в них подвергались церковному осуждению через анафематствование.

Гетман Мазепа, Степан Разин и Емельян Пугачев были преданы анафеме как враги государства: за бунт против власти и зверства во время восстаний. Равно как и Григорий Отрепьев, или Лжедмитрий I, именовавший себя царевичем, а затем и царем Дмитрием Ивановичем, выдававший себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана IV Грозного. Отрепьев не скрывал своего католичества и надежд "перекрестить" Россию. К сожалению, к идеализму примешивался мошеннический и скандальный характер, который проявился даже во время венчания на царство: он отказался причащаться. Царь Лжедмитрий был жестоко убит и предан анафеме. Тело было подвергнуто так называемой "торговой казни" – несколько дней измывались над трупом. Примечательно, что "цареубийство" вызвало неоднозначную реакцию. Люди плакали, глядя на поругание. Тем более, что после похорон (то есть в конце мая) неожиданно ударили необычайно суровые морозы, уничтожившие траву на полях и посеянное зерно. Это неизбежно привело к слухам, о волшебстве поруганного "монарха", вернувшегося, чтобы отомстить за себя.

Накануне Северной войны Гетман Мазепа перешел на сторону шведского короля Карла VII. Реакция Петра I не заставила себя ждать. Мало того, что Мазепу предали анафеме, по личному приказу императора, для предателя был изготовлен "орден Иуды", которым наградили заранее сделанное чучело Ивана Степановича Мазепы. После чего чучело публично казнили.

Отлучением от Церкви ознаменовался и выход первой печатной книги в России: Ивану Федорову пришлось пострадать за желание открыть типографию и издавать книги быстрее и качественнее, чем это делали монахи от руки. Московское духовенство обвинило Федорова и его печатников в ереси. Православный люд решил поддержать митрополичье решение делом: в типографии устроили погром. Первый печатный станок на Руси был разбит, помещение издательства сожжено. Федоров уехал в Литву.

Синодальное определение, опубликованное 22 февраля 1901 года засвидетельствовало анафему Льву Толстому. Решение было принято на основании взглядов писателя, который к этому времени не скрывал, что в своих религиозно-философских исканиях он пришел к отрицанию необходимости Церкви и ее таинств. Он также отрицал, что Христос является Сыном Божиим и написал "Евангелие, изложенное Львом Толстым", утверждая, что лучше всех понял учение Христа. В итоге Синод принял решение: "Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею". Толстой не раскаялся.

Еще один великий еретик – русский философ Василий Васильевич Розанов тоже чуть было не поплатился анафемой за свои воззрения. В 1909 году епископ Гермоген потребовал изъять из продажи книгу "Люди лунного света" и брошюру "Русская церковь", а их автора отлучить от Церкви за еретические суждения. Синод возбудил дело, которое рассматривалось вплоть до Февральской революции, которая его и замяла.

Как ни удивительно, но анафеме в 1970-м году за беспрецедентные гонения на православие отлучен от Церкви был и Владимир Ленин. В год столетия основателя Советского государства его анафематствовал Архиерейский собор Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), которая теперь является частью Русской православной церкви. Но это решение считается поместным. Таким образом, в РПЦ есть как поместные святые, вроде какого-нибудь Петра Черевковского (Архангельская область), так и поместные "отлученцы" – вроде Вождя мирового пролетариата В. И. Ульянова.

После принятия нового Кодекса канонического права в 1983-м году термин анафема в Католической церкви не используется. Что не помешало в июне 2014-го года года Папе Римскому Франциску официально предать анафеме и отлучить от церкви всех членов одной их итальянских мафий. Это случилось во время посещения Калабрии – родины ндрагеты – европейского лидера по продаже кокаина.

В 90-х годах за неправославный образ жизни от Русской церкви были отлучены Елена Блаватская и семейство Рерихов, посвятившие свою жизнь оккультизму. Считается, что Блаватская была знакома с Толстым и даже повлияла на него: в некоторых его текстах можно найти едва ли не прямые ее цитаты.

В последние годы за антицерковную деятельность были преданы анафеме бывший митрополит Филарет (Денисенко) и священник-депутат Глеб Якунин.

Конечно же, в православии чин анафемы снимается с людей, глубоко раскаявшихся, отказавшихся от своих заблуждений. Они опять могут приступить к таинствам, снова получают возможность спастись. Однако в случае с отлученными от Церкви священниками сан восстановлен быть не может. Пока таких случаев известно два. Это уже упомянутый князь Дмитрий Донской, "разанафематствованный" посмертно. А 11 октября 2018-го года с экс-патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета наложенная РПЦ анафема была снята Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

Но похоже, ни тот, ни другой не воспользовались правом спастись в Русской православной церкви. И не воспользуются.