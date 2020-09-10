Большой театр отменил спектакль из-за коронавируса у Абдразакова

Большой театр объявил об отмене 10 сентября оперы "Дон Карлос" из-за болезни Ильдара Абдразакова. Первичный анализ выявил у него коронавирус.

Хотя для установления точного диагноза необходимы дальнейшие исследования, руководство приняло решение отменить спектакль, поскольку в нынешней ситуации невозможно рисковать здоровьем людей, говорится в сообщении Большого театра в "Фейсбуке".

Деньги за купленные билеты будут зрителям возвращены.

Свой 245-й сезон Большой театр открыл 6 сентября оперой "Дон Карлос". Ведущие партии в нем исполняют звезды мировой оперы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.