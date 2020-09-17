Накануне дня рождения Анна Нетребко попала в больницу

Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом. На своей странице Instagram она написала, что находится в больнице уже пять дней и скоро пойдет на поправку.

По словам Анны, у нее было два пути: сидеть дома и бояться заразиться или работать и выступать с риском заболеть. "Я безоговорочно выбрала второй, и ни о чем не жалею", – заявила певица.

У ее мужа оперного певца Юсифа Эйвазова обнаружены антитела, а у сына Тьяго – все в порядке. Также она призналась, что гораздо больше устала от ситуации с "тестами, карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса".

Завтра у Анны день рождения. "Какой год – такой и birthday", – сказала она.

6 сентября Большой театр открыл свой 245-й сезон оперой Верди "Дон Карлос". Состав был по-настоящему звездный – Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. Однако спектакль, назначенный на 10 сентября, пришлось отменить из-за того, что у Абдразакова обнаружили коронавирус.