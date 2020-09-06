Большой театр ждет зрителей

6 сентября спустя полгода с начала пандемии Большой театр, наконец, открывает свои двери для зрителей. Новый, 245-й, сезон готовит для поклонников оперы и балета 17 премьер и новые правила посещения главного театра страны: измерение температуры при входе, обязательное ношение масок, специальная рассадка с соблюдением социальной дистанции. Лишнего билетика, понято, уже не найти. Соскучились все: и труппа Большого, и зрители. Санитарные ограничения терпеть готовы все, лишь бы театр снова не ушел в онлайн.

Большой театр впервые с середины марта открывается для публики после длительного перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией. На исторической сцене уже смонтированы масштабные декорации для всемирно известной оперы "Дон Карлос". А сам театр, преображенный и ослепительно красивый, ждет своих преданных зрителей.

За много лет Большой театр открывает новый сезон не русской, а западноевропейской оперой. Эпическое творение Верди должно было прозвучать на исторической сцене еще в июне. Из-за пандемии сезон вышел коротким, и нынешний решили открыть на 10 дней раньше. В постановке – главные звезды мировой оперы.

"Приехать в Россию было непросто. Масса людей приложила много усилий. Денис Мацуев – это благодаря его усилиям мы здесь, – сказала народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко. – И мы очень рады, что появилась такая возможность и театр открывается одним из самых первых. Пожелаем всем нам удачи, чтобы сезон продолжался. Мы будем первопроходцами".

Обладательница редкого лирико-драматического сопрано Анна Нетребко на сцену выйдет вместе мужем тенором Юсифом Эйвазовым. Партии Елизаветы Валуа и Дона Карлоса.

"Выходить здесь в "Доне Карлосе", потрясающей постановке, да еще и с Анечкой – для меня это особая радость", – признался Эйвазов.

Всемирно известный бас Ильдар Абдразаков в звездной постановке – венценосный Филипп Второй. А в мировом искусстве – признанный король среди исполнителей итальянского репертуара.

"Я очень счастлив, что мне удалась быть здесь и быть виновником открытия театрального сезона. Именно открытием оперы "Дон Карлос", которую я много раз пел в разных театрах и на разных площадках. И открытие сезона очень важно тем, что это главный театр страны нашей любимой Родины", – отметил оперный певец.

Баритон Эльчин Азизов репетирует партию маркиза Ди Поза. Впервые в своей карьеры мировым звездам предстоит петь в принудительно неполном зале. Психологически это абсолютно новый опыт для главных оперных голосов планеты.

"Сезон я открываю в Большом театре. За 13 сезонов я подобного не видел. Не знают, какая будет моя реакция, но само желание выйти не сцену к зрителям, оно настолько велико. Мы готовы ко всему", – рассказал Азизов.

"Мы открываем сезон с ощущением невероятной радости и, конечно, чуть-чуть осторожности. Потому что, к сожалению, прекрасно мы понимаем, что коронавирус пока никуда не делся. Соскучившиеся по работе артисты пришли на работу, и наш руководитель балета Махар Вазиев придумал сделать во время карантина проект. И зрители увидят спектакль, он называется "Четыре персонажа в поисках сюжета", – сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Четыре одноактных балета в постановке зарубежных хореографов – первая в мире премьера эпохи коронавируса в балетном театре. Выпускник школы Парижской национальной оперы хореограф Мартин Шекс привез в Россию свое балетное вдохновение – композицию "Тишина". "Я никогда не думал, что буду здесь и представлю одну из своих работ на этой сцене. В различных постановках нас объединяет танец, язык тела, – подчеркнул Шекс. – Для меня это очень почетно. И, конечно, существует большая ответственность выступать в таком театре".

Осторожно, словно пробуя кончиками пальцев ног ломкий лед, прима балерина "Ла Скала" и Большого театра Светлана Захарова выходит на балетный линолеум репетиционного зала. В "Тишине" Мартина Шекса у нее – ведущая партия.

А это час спустя. Невероятная Захарова репетирует уже партию в классическом балете "Дон Кихот", благотворительной постановке для героев врачей.

"Мое последнее выступление на исторической сцене как раз телеканал "Россия" транслировал. Это был незабываемый концерт, в зрительном зале не было ни единой души – только камеры. Когда я смотрела в зрительный зал, он был пустым, вот это для меня было как-то вот прямо страшно. И хочется, чтобы это больше никогда не повторилось",- призналась народная артистка России, прима-балерина Большого театра.

Выпускника Академии "Ла Скала" Симоне Валастро на балетную постановку вдохновила "Песня песен" – единственный текст Библии, где о любви мужчины и женщины говориться с поэзией.

"Это первая работа на этой сцене для меня, и я очень взолнован. Совершенно новый эксперимент, который я придумал для российских танцоров и Большого театра2, – поделился Симоне.

Постановщик балета "Девятый вал" пуэрториканец Брайан Ариес вдохновение нашел в живописи Айвазовского и музыке Глинки.

В афише нового сезона – названия 17 премьер. Их- несмотря на все ограничения и потери, с которыми театр вышел из карантина, Большой представит на трех своих сценах.

Полгода, что театр не давал спектаклей и не репетировал, были, пожалуй, самыми непростыми в его истории. Сейчас труппа Большого возвращается к привычной жизни Артисты репетируют. С зрительских кресел убирают чехлы. Оживление в костюмерных.

В новом сезоне театр сохранит особый режим работы – регулярное тестирование 3,5 тысячи сотрудников, санитайзеры, замены температуры на входе и дистанционную рассадку. Самое главное – повторяют в Большом – это здоровье людей. И все же театр открыл свой занавес. Уже в 245-й раз.