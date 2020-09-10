Команда "Прямого эфира" спасла мужчину из рабства

В редакцию программы "Прямой эфир" с криком о помощи обратилась жительница Нижнего Новгорода Любовь Каракушан. Она утверждает, что ее сын, 42-летний Сергей, попал в рабство. Сначала он регулярно выходил на связь, но потом стал звонить ночью с чужого телефона, и только своей жене Ларисе сообщил, что у него забрали паспорт. Сейчас он работает в гараже, где периодически его избивают. Женщины боялись писать заявление в полицию, ведь Сергей неоднократно говорил, что, как только его хозяин узнает об этом, от него тут же избавятся.

Жена Сергея Лариса Акулинина в студии программы рассказала о том, что однажды ее мужа избили пять человек, перебили ему руки, поплясали на позвоночнике. Также Сергей сообщил о том, что с ним в рабстве находятся некий Юрий и Алексей. Мужчин не кормят, не выдают зарплату. Каракушан попытался обратиться в полицию, но его поймали и избили и прострелили нижнюю губу. Жене Сергей звонит с разных телефонов, иногда Лариса переводит на эти номера деньги мужу на еду.

"Прямой эфир" провел собственное расследование в Норильске, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с Сергеем. Жена передала мужу сообщение, и тот смог встретиться с журналистами. Корреспонденту программы удалось увезти мужчину из гаражей. "Таких издевательств и унижений я не видел никогда", – пожаловался Сергей и признался, что уже был готов проститься с жизнью. Получив справку вместо пропавшего паспорта, мужчина вылетел из Норильска в Москву. В студии "Прямого эфира" произошла трогательная встреча разлученных родственников, во время которой никто не смог сдержать слез.

Сергей рассказал, что его первый работодатель Максим набрал долгов и исчез из города, потом появился некий Марат, хозяин гаража, и Сергей стал работать уже на него. Но в какой-то момент Марат сообщил, что Максим не заплатил ему за три месяца за квартиру, где жил Сергей, и теперь тот должен ему денег. После этого Сергей ушел жить на улицу и стал работать в другом гараже. Там он познакомился с Дмитрием Михайленко, водителем МЧС. Именно последний, по словам Сергея Каракушана, удерживал его в рабстве.

Однако товарищ Сергея по несчастью, Юрий, отрицает, что их держали в рабстве и били. Мужчина даже показал паспорт в подтверждение правдивости своих слов. Дмитрий Михайленко также утверждает, что гараж, где жил и работал Сергей, не его, что последний – алкоголик, который все выдумал и вообще всем должен денег. Паспорт Дмитрий у него не забирал и, конечно же, не бил. Мало того, он снял Сергею квартиру, оплатил ее на два месяца вперед, но тот потом задолжал хозяевам 26 тысяч. После этого Каракушан по собственному желанию жил в гараже, но машину Дмитрию так и не сделал – только испортил.

В студию "Прямого эфира" пришли свидетели по делу, с которыми Сергей общался в Норильске – Владимир Долматов и Алексей Тюлюков. Они сходу набросились на мужчину, устроив настоящую драку в студии, потому что Сергей якобы должен им денег. Алексей Тюлюков – клиент автомастерской и именно тот человек, которому Сергей якобы отдал паспорт. Но сам Алексей отрицает это. Зато у него есть расписка на 48 тысяч рублей – за машину, которую Сергей покрасил, но не успел дособрать. По словам экспертов, эта расписка содержит все признаки договора займа и в ней не сказано, за что именно Сергей должен денег.

Конец спорам отчасти положил детектор лжи, который прошел Сергей. Он показал, что на цепи его не держали, но сам он воспринимал ситуацию как рабство и тотальный контроль.

Что же произошло в Норильске на самом деле? Кто такой Сергей Каракушан – жертва или алкоголик, обманщик и должник? Будет ли он подавать заявление в полицию? Подробности – в "Прямом эфире".