"Травку курил": в Омске бухгалтер из полиции задержала пьяного водителя

Полицейский главбух из Омска вынуждена была пуститься в погоню за водителем пассажирского автобуса, который попытался скрыться с места ДТП. Мужчина, как свидетельствует снятый на видео допрос, оказался пьян.

Светлана Доставалова хоть и носит майорские погоны, должность у неё мирная – бухгалтер. Тем не менее она профессионально смогла пресечь противоправные действия. Светлана ехала на своём автомобиле и увидела, как по оживлённому перекрёстку на красный свет мчится маршрутка. По "зебре" в этот момент двигались четверо подростков на велосипедах и пожилой мужчина с маленьким внуком. Велосипедисты успели увернуться, а мужчина и мальчик попали под удар микроавтобуса. Сбив людей, водитель сначала притормозил, но потом прибавил газа.

Светлана позвонила в ГИБДД и бросилась за нарушителем в погоню. К ней присоединился ещё один очевидец на УАЗе. Вдвоём они догнали и заблокировали маршрутку, вытащили ключ из замка зажигания и удерживали водителя до приезда экипажа ДПС.

Водитель был, мягко говоря, нетрезв и нёс околесицу. На вопрос инспектора, управлял ли он этим автомобилем, отвечал то "нет", то "да". А потом и вовсе сообщил: "Я говорю, травку курил, но не бухал". Запредельные показания алкотестера объяснили причины такого поведения.

Находились ли в маршрутке пассажиры, пока не сообщается. Больше всех в этом ДТП пострадал мальчик, он был доставлен в больницу. К счастью, в настоящее время его здоровью ничто не угрожает. А вот водителю, нарушившему сразу три статьи административного кодекса, грозит реальный срок.