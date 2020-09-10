"Избили и прострелили губу": мужчину удерживали в рабстве в Норильске

В редакцию программы "Прямой эфир" с криком о помощи обратилась жительница Нижнего Новгорода Любовь Каракушан. Она утверждает, что ее сын, 42-летний Сергей, попал в рабство. По словам женщины, сына пригласили на заработки в Норильск еще в апреле 2019-го. Сначала он регулярно выходил на связь, но спустя время стал звонить тайком, ночью с чужого телефона, и только своей жене Ларисе сообщил, что у него забрали паспорт. Сейчас он работает в гараже, где его периодически избивают.

Жена Сергея Лариса Акулинина рассказала о том, что ее мужа удерживает водитель МЧС Дмитрий Михайленко, у которого есть сообщники. Однажды ее мужа избили пять человек, перебили ему руки. Также Сергей сообщил о том, что с ним в рабстве находятся некий Юрий, причем уже семь лет, и Алексей – три года. Первые двое работают малярами – красят машины, а Алексей – механик. Мужчин не кормят, не выдают зарплату. Раньше Сергей весил 92 кг, а сейчас – всего 55. Мужчина попытался обратиться в полицию, но за ним следили, перехватили и избили, а также прострелили пистолетом нижнюю губу и поплясали на позвоночнике. Сейчас Сергей звонит жене с разных телефонов, иногда Лариса переводит на эти номера деньги на еду, которые передают ее мужу.